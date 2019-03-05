منظومة «صواريخ ثاد» الأمريكية تصل إلى المملكة.. قريباً

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن شركة “لوكهيد مارتن” ستتلقى مبلغ 946 مليون دولار، أول دفعة من قيمة صفقة “صواريخ ثاد” الدفاعية للمملكة، والبالغة إجمالاً 15 ملياراً.

وأكدت أن تسليم الدفعة الأولى للشركة يأتي بهدف سرعة توريد منظومة الدفاع الصاروخي للمملكة.

ووقعت المملكة والولايات المتحدة في نوفمبر 2018 اتفاقية لشراء 44 منصة صواريخ ثاد وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى.

وبيَّن الينتاجون أن صفقة الصواريخ كانت جزءاً من صفقة تسليح كبيرة قيمتها 110 مليارات، تفاوضت بشأنها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع المملكة في 2017.