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تفاصيل إنقاذ طفل من حريق سيارة في الأفلاج

تفاصيل إنقاذ طفل من حريق سيارة في الأفلاج
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تواصل – الأفلاج:

قام رجل أمن بعمل بطولي، حيث بادر لإنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين فقط، بعدما اندلعت النيران داخل سيارة والد الطفل أمس الاثنين، أثناء وجود الطفل بمفرده داخل السيارة بعد نزول الأب منها ودخوله شعبة مرور الأفلاج.

وقال رجل الأمن، صالح فهد النتيفات: إنه كان ذاهباً لإحدى الجهات الحكومية شرق المحافظة، وفوجئ بألسنة اللهب ودخان كثيف يتصاعد من سيارة من نوع كورولا كانت متوقفة أمام شعبة مرور الأفلاج، فاقترب من السيارة المشتعلة بالنيران وصُدم حينما سمع صوت طفل بداخلها.

وتابع أنه حاول فتح الأبواب لكنها لم تنفتح، فقام بتكسير الزجاج بعد عدة محاولات، ومد يده بداخلها وأخرج الطفل الذي كان يعاني من ضيق في التنفس بسبب الحريق.

وأشار رجل الأمن، إلى أنه كان ينوي نقل الطفل لأقرب مستشفى، إلا أن والده خرج حينها، مشيراً إلى أن ما قام به تجاه الطفل واجب ديني وإنساني.

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