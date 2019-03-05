«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة

تواصل – الرياض:

قال الدكتور أحمد الزهراني، وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن نسبة الوظائف ذات الدخل المتدني بلغت 68% في المملكة.

وأضاف الزهراني أن ذلك سببه وجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل.

وأشار إلى أن الوظائف ذات الرواتب أعلى من 3 آلاف ريال بلغت نحو 32% من السوق السعودية للأيدي العامة من المقيمين والمواطنين على حد سواء.

وتابع الزهراني: “أن 68% من الأيدي العاملة الأجنبية في السوق السعودية ذات مهارات متدنية”، مشيراً إلى أهمية مبادرات استقطاب المواهب العالمية لرفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتدريب الشباب والشابات على رأس العمل، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مجال استقطاب المواهب العالمية، وإيجاد منصة إلكترونية للبرنامج السعودي لاستقطاب المواهب العالمية.

ولفت إلى أن الحراك الاقتصادي الكبير والذي يتطلب عمالة نوعية ذات مهارات عالية، ولديها مقدرة على قراءة السوق السعودية بشكل جيد، لتكون معاول للبناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدد المصادر وفقاً لرؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة، التي تضيف للإنتاج الاقتصادي.