الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة

«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة

«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة
0

تواصل – الرياض:

قال الدكتور أحمد الزهراني، وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن نسبة الوظائف ذات الدخل المتدني بلغت 68% في المملكة.

وأضاف الزهراني أن ذلك سببه وجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل.

وأشار إلى أن الوظائف ذات الرواتب أعلى من 3 آلاف ريال بلغت نحو 32% من السوق السعودية للأيدي العامة من المقيمين والمواطنين على حد سواء.

وتابع الزهراني: “أن 68% من الأيدي العاملة الأجنبية في السوق السعودية ذات مهارات متدنية”، مشيراً إلى أهمية مبادرات استقطاب المواهب العالمية لرفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتدريب الشباب والشابات على رأس العمل، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مجال استقطاب المواهب العالمية، وإيجاد منصة إلكترونية للبرنامج السعودي لاستقطاب المواهب العالمية.

ولفت إلى أن الحراك الاقتصادي الكبير والذي يتطلب عمالة نوعية ذات مهارات عالية، ولديها مقدرة على قراءة السوق السعودية بشكل جيد، لتكون معاول للبناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدد المصادر وفقاً لرؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة، التي تضيف للإنتاج الاقتصادي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة

شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة

«العمل» تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً

«العمل» تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً

توجيهات بإعفاء مكاتب استقدام العمالة الأوغندية من غرامات التأخير

توجيهات بإعفاء مكاتب استقدام العمالة الأوغندية من غرامات التأخير

20 وظيفة بمجال التمريض بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

20 وظيفة بمجال التمريض بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد
ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>