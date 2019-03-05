قبل صرف الدفعة الجديدة.. «حساب المواطن» يوضح موقف إضافة التابع بعد تاريخ 10 فبراير

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة إضافة تابع بعد تاريخ 10 فبراير، سيتم دراسة حالة الأهلية له وإبلاغ الشخص باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية)، ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل.

كما تفاعل حساب المواطن، عبر “تويتر”، مع استفسار مستفيد آخر بشأن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج، وقال: إنه يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط (هنا).

يُذكر أنه لم يتبق سوى 6 أيام فقط على صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، وتشمل قيمة الدعم، الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.