جيش المملكة في المرتبة الثانية عربياً.. تعرف على ترتيبه عالمياً

تواصل – الرياض:

احتل جيش المملكة العربية السعودية، المرتبة الثانية عربياً بعد الجيش المصري وفق تصنيف مؤسسة global fire power المختص بالشؤون العسكرية لعام 2019.

وجاء الجيش الجزائري في المركز الثالث، فيما حل الجيش القطري في المرتبة الأخيرة على مستوى الجيوش العربية، بينما ارتفع ترتيب الجيش الإماراتي؛ حيث حل في المرتبة السابعة، كما صعد الجيش الكويتي إلى المركز الرابع عشر.

وعلى المستوى الدولي، حل الجيش المصري في المركز الثاني عشر، وجيش المملكة في المركز الـ25، فيما حل الجيش الجزائري في المركز الـ27، بينما جاء الجيش القطري في المرتبة 106 على مستوى العالم.

واعتمد التصنيف الذي أجراه الموقع على العديد من العوامل، أبرزها العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة، وتنوع السلاح وحداثته، والميزانية الدفاعية للدولة، وعدد جنودها، وتضاريسها الطبيعية التي تلعب دوراً دفاعياً في كثير من الأحيان كالجبال والأنهار.