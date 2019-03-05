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وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية توفر 14 وظيفة شاغرة للرجال، على بند التشغيل والصيانة؛ للعمل بمحافظة جدة، من حملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، والثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس.

الوظائف:

1 – مهندس مدني (وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

2 – مهندس أنظمة سلامة (وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها في ذات التخصص.

3 – مهندس كهربائي (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

4 – مهندس تقدير كميات (وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

5 – فني شبكات حاسب آلي (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص شبكات حاسب آلي.

6 – مراقب أمن وسلامة (وظيفة واحدة):
– برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة.

7 – حارس أمن وسلامة (وظيفتان):
– الثانوية العامة ويفضّل من لديه خبرة.

8 – فني اتصالات (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخص اتصالات.

9 – مركب عزل (وظيفة واحدة):
– الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

10 – فني كهربائي معدات مطبخ (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص كهرباء.

11 – فني إلكترونيات سمعية وبصرية (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص إلكترونيات.

12 – مراقب إنشاءات (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص تقنية مدنية ومعمارية.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/07/03هـ ولمدة أسبوع من تاريخه، وفي حالة توفر الشروط الذكورة أعلاه يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى: “محافظة جدة – معسكر القوات البرية – طريقة الملك خالد”.

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