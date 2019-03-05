وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:
أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية توفر 14 وظيفة شاغرة للرجال، على بند التشغيل والصيانة؛ للعمل بمحافظة جدة، من حملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، والثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس.
الوظائف:
1 – مهندس مدني (وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
2 – مهندس أنظمة سلامة (وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها في ذات التخصص.
3 – مهندس كهربائي (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
4 – مهندس تقدير كميات (وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
5 – فني شبكات حاسب آلي (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص شبكات حاسب آلي.
6 – مراقب أمن وسلامة (وظيفة واحدة):
– برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة.
7 – حارس أمن وسلامة (وظيفتان):
– الثانوية العامة ويفضّل من لديه خبرة.
8 – فني اتصالات (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخص اتصالات.
9 – مركب عزل (وظيفة واحدة):
– الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.
10 – فني كهربائي معدات مطبخ (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص كهرباء.
11 – فني إلكترونيات سمعية وبصرية (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص إلكترونيات.
12 – مراقب إنشاءات (وظيفة واحدة):
– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص تقنية مدنية ومعمارية.
موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/07/03هـ ولمدة أسبوع من تاريخه، وفي حالة توفر الشروط الذكورة أعلاه يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى: “محافظة جدة – معسكر القوات البرية – طريقة الملك خالد”.