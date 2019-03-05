شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف عُمَد شاغرة لأحياء النزلة اليمانية الغربية، والنزلة اليمانية الشمالية، والمحمدية الشرقية.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وخبرة تعادل المرتبة.

3 – أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.

4 – أن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

5 – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

6 – أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة، أو من أي وظيفة عامة أخرى.

7 – أن يكون لائقاً طبياً.

8 – حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/07/03هـ ولمدة 30 يوماً من تاريخه.

طريقة التقديم:

– دعت شرطة محافظة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه (مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية):

– التقدم إلى اللجنة الفرعية لتعيين العُمَد بمحافظة جدة بإدارة شرطة جدة.