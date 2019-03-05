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شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة

شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف عُمَد شاغرة لأحياء النزلة اليمانية الغربية، والنزلة اليمانية الشمالية، والمحمدية الشرقية.

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وخبرة تعادل المرتبة.
3 – أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
4 – أن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.
5 – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6 – أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة، أو من أي وظيفة عامة أخرى.
7 – أن يكون لائقاً طبياً.
8 – حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/07/03هـ ولمدة 30 يوماً من تاريخه.

طريقة التقديم:
– دعت شرطة محافظة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه (مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية):
– التقدم إلى اللجنة الفرعية لتعيين العُمَد بمحافظة جدة بإدارة شرطة جدة.

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