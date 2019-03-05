تصدعات وتشققات تعلق الدراسة في إحدى مدارس مكة

تواصل – مكة المكرمة:

قررت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة اليوم بمبنى “ابتدائية الأعلام بنين بالشرائع مخطط ٧”، بعد وقوف لجنة هندسية على المبنى، وأكدت عدم صلاحيته لاستمرار الدراسة فيه؛ بسبب تصدعات وتشققات في المبنى.

وأوضحت الإدارة، أنه من منطلق الحرص على سلامة الطلاب أوقفت الإدارة دوام الطلاب اليوم الثلاثاء بالمبنى المستأجر.

ووجهت إدارة التعليم بمكة، أولياء الأمور والطلاب عبر رسائل نصية بالانتقال إلى الدوام المسائي بابتدائية البيروني من يوم غدٍ الأربعاء في الفترة المسائية في تمام الواحدة ظهراً.