الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

بالفيديو.. آلاف الجزائريين يستأنفون الاحتجاجات ضد «بوتفليقة»

بالفيديو.. آلاف الجزائريين يستأنفون الاحتجاجات ضد «بوتفليقة»
0

تواصل – وكالات:

استأنف آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة وفي مدن أخرى الثلاثاء، مطالبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في أبريل نيسان.

ونشرت قوات الأمن أعداداً كبيرة من عناصرها؛ استعداداً لخروج أي تظاهرات كبرى في وسط العاصمة، التي يمنع فيها التظاهر منذ عام 2001.

كما قامت السلطات الجزائرية، بوقف حركة المترو (قطار الأنفاق)، والمرور المتجهة إلى وسط العاصمة.

وتواصلت الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان ترشح بوتفليقة رسمياً لولاية رئاسية خامسة، الأحد، وذلك بالرغم من التعهدات التي قطعها الرئيس الثمانيني، في رسالة ترشحه، والتي اعتبرها مؤيدوه “استجابة صادقة ومخلصة” لنداءات المتظاهرين، بينما رأى فيها معارضوه “مناورة” هدفها الالتفاف على حركة الاحتجاج غير المسبوقة.

ويبدو أن الانقسام بشأن ترشح بوتفليقة لولاية جديدة، لم يقتصر على الشارع فقط، بل بدأ يمتد إلى أوساط الحزب الحاكم؛ إذ أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق سيدي فروخي، الاثنين، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في دلالة نادرة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة التي تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رسمياً.. «بوتفليقة» يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية

رسمياً.. «بوتفليقة» يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية

مظاهرات بالجزائر ضد ترشح «بوتفليقة» لولاية خامسة

مظاهرات بالجزائر ضد ترشح «بوتفليقة» لولاية خامسة

مقتل ضابطين في تحطم طائرة مقاتلة للجيش الجزائري غرب البلاد

مقتل ضابطين في تحطم طائرة مقاتلة للجيش الجزائري غرب البلاد

الجزائر.. «بوتفليقة» يترشح لفترة رئاسية خامسة

الجزائر.. «بوتفليقة» يترشح لفترة رئاسية خامسة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد
ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>