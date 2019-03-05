«الجهني» يكشف عن الموعد المتوقع لموسم «المراويح».. أمطار غزيرة ورياح عاصفة

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توقَّع الخبير المناخي عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، حلول “موسم المراويح”، والمعروف عند أهل الشرقية والخليج بسبق السرايات، خلال أيام معدودة.

ونشر الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر الأمطار في هذه الفترة والتي تتسم بالغزارة.

وتتسم هذه الفترة، بحسب خبراء الطقس، بتخلخلات جوية نتيجة الموسم الانتقالي، ويتولد عن السرايات رياح عاصفة ناقلة للغبار والأتربة والمواد العالقة في الجو، وهي رياح ماكرة لا تستقر على جهة معينة، كما تشتد وطأة هذه الرياح إذا صاحبها نزول (برد).