الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

مقاتلات التحالف تدمر أكبر معسكرات الحوثيين في حجور اليمنية

مقاتلات التحالف تدمر أكبر معسكرات الحوثيين في حجور اليمنية
مقاتلات روسية من طراز سوخوي - أرشيف رويترز
0

تواصل – وكالات:

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني، خلال المعارك التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في عددٍ من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قبائل حجور تمكنت من صد هجوم مكثف للميليشيات على الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمال حجة.

هذا، وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيا محملة بالذخائر في كبرى وادي مور، وموقع عسكري للميليشيا شرق منطقة المندلة بمديرية كشر، كما استهدفت معسكراً للميليشيات في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة؛ أسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بست غارات معسكراً للميليشيات في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحاذية لحجور، وأسفرت عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم العديد من الآليات المختلفة.

يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي، بعد الهزائم التي تلقتها في حجور، لجأت إلى قصف المنطقة بالصواريخ الباليستية، حيث أطلقت خلال الـ48 ساعة الماضية صاروخين، سقط أحدهما في منطقة مأهولة، والآخر تسبب في سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 شاحنات إغاثية ومساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمحافظات اليمن

3 شاحنات إغاثية ومساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمحافظات اليمن

مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي

مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي

الحوثي يحول المدارس لـ«ثكنات عسكرية».. والتحالف يرفض استهدافها (فيديو)

الحوثي يحول المدارس لـ«ثكنات عسكرية».. والتحالف يرفض استهدافها (فيديو)

اليمن.. إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية قبل استهدافها سوقاً شعبية

اليمن.. إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية قبل استهدافها سوقاً شعبية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد
ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>