«الأمر بالمعروف» تحذر من 5 مسببات تؤدي إلى «الابتزاز»

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 5 مسببات لوقوع الشخص ضحية لعملية ابتزاز.

وأشارت إلى أن من هذه الأسباب ضعف التربية الدينية المبنية على القيم الإنسانية والمبادئ السليمة الموافقة لفطرة البشر، وضعف التواصل بين أفراد الأسرة؛ ما يشكِّل انعزالاً داخل بيئة قد تكون متماسكة ظاهرياً ولكنها مفككة من داخلها.

وأضافت الهيئة أن هناك أسباباً أخرى، منها التساهل في تكوين علاقات غير مشروعة خارج منظومة الزواج أو الأسرة، والثقة المطلقة في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر كل ما يخترق الخصوصية ويجعلها في أيدي العابثين، بالإضافة إلى التساهل في حفظ البيانات الشخصية من أرقام سرية ومعلومات لا يُفترض أن يطلع عليها الآخرون.

يُذكر أن الهيئة أطلقت أمس حملة “حصين” لمكافحة الجرائم المعلوماتية وللتوعية بمخاطر الابتزاز وكيفية الحماية منها وآلية تقديم البلاغات عنها، داعيةً الجميع للتفاعل مع الحملة عبر هاشتاقي: (حصين)، (متضامن – مع – حصين).