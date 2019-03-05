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الجيش اليمني يحاصر «باقم» بعد سيطرته على مواقع جديدة بصعدة

الجيش اليمني يحاصر «باقم» بعد سيطرته على مواقع جديدة بصعدة
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تواصل – واس:

حرر الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بطيران قوات التحالف ومدفعيتها، اليوم الثلاثاء، مواقعَ جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن ألوية الجيش الوطني اليمني في محور “علب” نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقامت بتصفية الجيوب في منطقة “آل زماح”، و”آل معيض”، وتحرير منطقة “آل قراض” بباقم.

وأوضح العميد البرح أن هذه التقدمات قد أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من ٥ محاور.

وأسفرت تلك المعارك عن أسر 6 ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال باقم ووديانها.

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