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بشرى لطلاب التعليم العام.. «تكافل» تعلن موعد التسجيل في «الإعانة المدرسية»

بشرى لطلاب التعليم العام.. «تكافل» تعلن موعد التسجيل في «الإعانة المدرسية»
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تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الظروف المادية الصعبة، في برنامج الإعانة المدرسية للعام القادم، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 3 رجب ويستمر حتى يوم الخميس 21 رجب من العام الحالي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، أن مؤسسة تكافل تحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، حيث يهدف هذا الدعم إلى توفير الدعم للطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة وسد احتياجاتهم الدراسية بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا – بإذن الله – لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

يذكر أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، إضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف تكافل من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا – بإذن الله – أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 350 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

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