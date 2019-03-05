مطالب بميثاق أممي لمكافحة القمامة البلاستيكية في البحار

تواصل – وكالات:

طالب الصندوق العالمي للطبيعة بوضع ميثاق أممي لمكافحة تلوث البحار بالقمامة البلاستيكية.

وقال بيرنهارد باوسكه، المعني بهذا الملف في الصندوق، اليوم الثلاثاء في برلين إن المؤتمر الأممي لحماية المناخ المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيروبي من الممكن أن يكون إشارة بدء لهذا الميثاق.

وذكر باوسكه أن ألمانيا تتحمل بصفتها من أكبر منتجي ومصدري القمامة البلاستيكية على مستوى العالم مسؤولية العمل على وضع هذا الميثاق العالمي.

ويطالب الصندوق من الدول التابعة للأمم المتحدة بعدم إلقاء قمامة بلاستيكية في البحار اعتباراً من عام 2030، بما في ذلك الجزئيات البلاستيكية الدقيقة.

وجاء في تقرير للصندوق نُشر اليوم عن القمامة البلاستيكية أن نصف القمامة البلاستيكية المصدرة على مستوى العام تأتي من الدول الصناعية السبع الكبرى، التي من ضمنها ألمانيا أيضاً. وبلغ حجم هذه القمامة عام 2016 نحو 6.5 مليون طن.

ويلتقي قادة دول ووزراء بيئة من كافة أنحاء العالم في قمة برنامج الأمم المتحدة لحماية المناخ، والتي ستُعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 11 حتى 15 مارس (آذار) الجاري.