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حادث مروع.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم بجازان

حادث مروع.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الهلال الأحمر في جازان صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم على طريق “الصوارمة – المضايا”، نتج عنه مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق “الصوارمة – المضايا”، وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

وتبين وجود ثلاث حالات في الموقع؛ منها حالتان توفيتا قبل وصول الفرق الإسعافية، والثالثة لديه إصابة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى صامطة لتلقي العلاج.

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