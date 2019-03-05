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«العمل» تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً

«العمل» تطرح مسودة قرار توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مسودة مبادرة توثيق العقود إلكترونياً للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، لتمكين أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين.
وكانت الوزارة قد أعلنت إلزام جميع المنشآت بتوثيق جميع عقود العمل إلكترونيا من خلال البرنامج بحسب تدرج وضعته الوزارة بناء على حجم المنشأة وعدد العمال، على أن يتم توثيق كامل عقود العاملين في منشآت القطاع الخاص «سعوديين وغير سعوديين» قبل الانتهاء من العام 2019.
وأضافت أن المبادرة ستمكن العاملين كذلك من التحقق من صحة بيانات عقودهم من خلال خدمة توثيق العقود، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتنص مسودة القرار على إلزام منشآت القطاع الخاص توثيق عقود العاملين المنضمين حديثا بعد نشر القرار، خلال فترة السماح للتسجيل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت برنامجاً لتوثيق عقود العاملين المتعاقد معهم قبل نشر هذا القرار بشكل إلزامي، وفق حجم المنشأة بناء على عدد العاملين، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الجاري (2019).
ودعت الوزارة، العموم، إلى إبداء آرائهم على مسودة القرار قبل إقراره رسمياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

برنامج توثيق العقود إلكترونياً لموظفي القطاع الخاص الحاليين

حجم المنشأة بناءً على عدد العاملينتاريخ بداية الالزامفترة التدرج بالالتزام ونسب العقود المطلوب توثيقها
هجريميلاديالربع الثاني

2019

الربع الثالث

2019

الربع الرابع

2019

عملاقة (3000عامل فأكثر )1/8/1440هـ7/4/2019م30%70%100%
كبيرة  (500-2999 عاملاً )1/9/1440هـ6/5/2019م10%60%100%
متوسطة (50-499 عاملاً )1/11/1440هـ4/7/2019م10%60%100%
صغيرة (1-49 عاملاً)1/12/1440هـ3/8/2019م10%100%
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