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«حساب المواطن» يوضح موقف الدارسين بالخارج من التسجيل في البرنامج

«حساب المواطن» يوضح موقف الدارسين بالخارج من التسجيل في البرنامج
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكانك الاستفادة من الدفعة القادمة والتسجيل قبل تاريخ 10 مارس 2019، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي (هنا).

وكان حساب المواطن قد أوضح موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج: “التسجيل ممكن في هذه الحالة، وعند انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

وأضاف: “وسيتم خصم نسبة من استحقاقه في حال تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يوماً، تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، سواء بشكل متواصل أو متقطع”.

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