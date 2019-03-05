الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

هواوي تعلن عن جهازها الجديد MateBook E

هواوي تعلن عن جهازها الجديد MateBook E
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي النقاب عن جهازها MateBook E الجديد، في مؤتمر المحمول العالمي MWC19 ببرشلونة الإسبانية أخيراً.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم الوحدات التركيبية ولوحة مفاتيح قابلة للخلع وحامل قابل للطي، ويعتبر الجهاز الجديد أول أجهزة شركة صينية يعتمد على نظام ويندوز 10 on ARM ومعالج كوالكوم Snapdragon 850، المتوفر بالفعل في أنظمة مشابهة منذ العام الماضي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز MateBook E الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 جيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيغابايت وشاشة LTPS قياس 12 بوصة، وبدقة 2160 x 1440 بيكسل.

ويبلغ وزن الجهاز 680 غراماً ولا يزيد سُمكه على 8.5 مم، ويعمل ببطارية سعة 37 وات ساعة تكفي لاستعمال تطبيقات مايكروسوفت المكتبية ساعات طويلة، كما يتوفر منفذ USB C ومنفذ صوت، وأدمجت الشركة فيه مستشعر بصمة الأصابع بين زري ضبط الصوت.

ولم تفصح هواوي عن أموعد طرح الجهاز الجديد، أو سعره في أسواق المنطقة العربية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بوادر أزمة أمنية بين أمريكا وبريطانيا بسبب «هواوي»

بوادر أزمة أمنية بين أمريكا وبريطانيا بسبب «هواوي»

الصين: «أزمة هواوي» تنمر أمريكي ظالم ونفاق

الصين: «أزمة هواوي» تنمر أمريكي ظالم ونفاق

«هواوي» تُطلق أدوات أسرع اتصال لاسلكي في العالم

«هواوي» تُطلق أدوات أسرع اتصال لاسلكي في العالم

«فودافون» توقف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية

«فودافون» توقف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد
ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>