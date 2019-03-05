هواوي تعلن عن جهازها الجديد MateBook E

تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي النقاب عن جهازها MateBook E الجديد، في مؤتمر المحمول العالمي MWC19 ببرشلونة الإسبانية أخيراً.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم الوحدات التركيبية ولوحة مفاتيح قابلة للخلع وحامل قابل للطي، ويعتبر الجهاز الجديد أول أجهزة شركة صينية يعتمد على نظام ويندوز 10 on ARM ومعالج كوالكوم Snapdragon 850، المتوفر بالفعل في أنظمة مشابهة منذ العام الماضي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز MateBook E الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 جيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيغابايت وشاشة LTPS قياس 12 بوصة، وبدقة 2160 x 1440 بيكسل.

ويبلغ وزن الجهاز 680 غراماً ولا يزيد سُمكه على 8.5 مم، ويعمل ببطارية سعة 37 وات ساعة تكفي لاستعمال تطبيقات مايكروسوفت المكتبية ساعات طويلة، كما يتوفر منفذ USB C ومنفذ صوت، وأدمجت الشركة فيه مستشعر بصمة الأصابع بين زري ضبط الصوت.

ولم تفصح هواوي عن أموعد طرح الجهاز الجديد، أو سعره في أسواق المنطقة العربية.