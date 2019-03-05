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7 فوائد تدفعك إلى تناول حبة موز كل يوم

7 فوائد تدفعك إلى تناول حبة موز كل يوم
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تواصل – وكالات:

الموز أكثر فاكهة طازجة يتم تصديرها في العالم، وبالنسبة لكثيرين تعتبر حبة الموز مثل قطعة حلوى طبيعية، لكنها في الحقيقة تحتوي على فوائد صحية تفوق كثيراً ما في الحلويات المصنّعة.

وإليك مجموعة من الفوائد تدعوك إلى أكل حبة موز كل يوم:

* توفر حبة الموز 12 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم اللازم للعضلات.

* البوتاسيوم يحافظ على ترطيب الجسم، وعلى توازن الصوديوم، وبالتالي ضبط ضغط الدم.

* تحتوي حبة الموز على 10 بالمائة من الألياف التي يحتاجها الجسم في اليوم لتسهيل الإخراج.

* الموز فاكهة مثالية قبل ممارسة التمارين والنشاط البدني.

* يفيد الموز القلب من عدة جوانب، فهو يساعد على خفض الضغط المرتفع، ويعزّز أداء عضلة القلب.

* الموز مصدر رائع لفيتامين ب6 الضروري أثناء الحمل لنمو دماغ الجنين.

* الموز يحمي خلايا الكلى من السرطان.

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