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«هدف» يتعاون مع 6 غرف تجارية لتأهيل وتوظيف المواطنين

«هدف» يتعاون مع 6 غرف تجارية لتأهيل وتوظيف المواطنين
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تواصل – الرياض:

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 6 اتفاقيات تعاون، لدعم تدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات في منافذ البيع 12 نشاطاً تجارياً مستهدفاً بالتوطين.

الاتفاقيات وقعت مع كل من: الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، والغرفة التجارية الصناعية بالجوف، والغرفة التجارية الصناعية بالقريات، والغرفة التجارية الصناعية بنجران، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة التجارية الصناعية في جازان، وذلك على هامش فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019.

ووقع مدير عام “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري الاتفاقيات الست مع كل من: رئيس “غرفة” تبوك سعيد بن علي العسيري، ورئيس “غرفة” الجوف ماجد بن معدي الرويلي، ورئيس “غرفة” القريات محمد بن عتيق الرويلي، ورئيس “غرفة” نجران محيميد بن صالح آل شرمة، ونائب أمين “غرفة” جدة مازن بن خالد كتبي، وأمين “غرفة” جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري.

وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، إضافة إلى دعم تمويل الخطط والدراسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين، ورفع مهارات الباحثين عن عمل وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية.

وبموجب الاتفاقيات المبرمة، سيتولى “هدف”، بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المناطق المشار إليها، تقديم برامج دعم تدريبية ومالية، لتدريب وتأهيل وتمكين وتوجيه وتوظيف السعوديين والسعوديات في منافذ البيع في 12 نشاطاً تجارياً مستهدفاً بالتوطين.

ووفقا للاتفاقيات المبرمة، سيتعين على الغرف التجارية الصناعية في المناطق المذكورة، تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل القوى العاملة، والإشراف على عملية التنفيذ في الوحدات التدريبية التابعة لها.

وطبقا لاتفاقية التعاون، سيتولى “هدف” تمويل تكاليف التدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد المهني، فضلا عن متابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات – إن وجدت – على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

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