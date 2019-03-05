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«الشورى» يطالب «الاتصالات» بالتوطين وتأهيل الكوادر البشرية

«الشورى» يطالب «الاتصالات» بالتوطين وتأهيل الكوادر البشرية
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما طالب المجلس في جلسته، اليوم الثلاثاء، بتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم، للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني.

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