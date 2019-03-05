خطة جديدة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات.. تعرف على التخصصات

تواصل – الرياض:

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، شملت 30 تخصصاً دقيقاً، والتي من بينها أيضا محلل نظم عام، محلل عمليات، مبرمج حاسب آلي، مشرف قاعدة بيانات، أخصائي تحليل الأعمال، إداري قواعد البيانات، أخصائي تشغيل الأنظمة، مهندس شبكات، إداري شبكات.

وشملت التخصصات: أخصائي مركز البيانات والبيئة الحية، أخصائي مكتب الدعم الفني، أخصائي خدمات التقنية، أخصائي دعم فني، مدير مشروع تقنية معلومات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي أمن المعلومات، إداري أمن المعلومات، أخصائي هندسة البرمجيات، مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مشغل حاسب إلكتروني.

ومن بين تلك التخصصات أيضًا: فني شبكات حاسب، فني مكتب الدعم الفني، فني الاتصالات السلكية واللاسلكية عام، فني إلكتروني اتصالات، فني حاسب آلي، فني هندسة اتصالات، مشغل الحاسب الآلي، الكتروني صيانة حاسبات، مهندس إلكتروني عام.