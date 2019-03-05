«المسند» يتوقع خريطة الغبار والعواصف لمدة 3 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات للحالات المناخية، هبوب رياح غربية نشطة على المواقع المفتوحة في منطقتي المدينة ومكة وغرب الرياض قد تثير الغبار، وتشكل سحب ممطرة على المناطق الشمالية خاصة تبوك.

وأضاف أن درجة الحرارة اليوم ستكون أقل من معدلها السنوي في الشريط الغربي وغرب المملكة وغرب الوسطى وعلى الساحل الشرقي، وهي من بقايا الموجة الباردة.

وتابع، وفقاً للإحصاءات التاريخية، فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر مايو ، مضيفاً هذا ليس توقعاً للمستقبل؛ بل استقراء للماضي.