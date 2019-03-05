واقعة مفزعة.. «ثعبان» يقتحم شطر البنات بجامعة طيبة في ينبع (فيديو)

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شهدت جامعة طيبة بينبع واقعة مُفزعة إثر تسلل ثعبان داخل حرم شطر البنات؛ مسبباً حالة من الارتباك والخوف بين الطالبات.

وتداولت الطالبات صور ومقطع فيديو للثعبان، حيث تمت مشاهدته في إحدى زوايا المبنى، وتم استدعاء فرقة التشغيل والصيانة التي نجحت في القضاء عليه على الفور.

من جانبه أكد المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي أنه تم عمل التدابير اللازمة لمنع تكرار الواقعة وتكثيف عملية المكافحة حرصاً على سلامة بناتنا الطالبات ومنسوبات فرع الجامعة بينبع.

وقال إن هناك برنامجاً يومياً للرش بالمبيدات الحشرية لجميع مرافق المجمع الأكاديمي بشطر الطالبات، وذلك بعد التأكد من خلو المجمع من جميع الطلاب، حرصاً على سلامتهم.