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جامعة أم القرى: هدفنا تعظيم الاستفادة من أعمال الطلاب الإبداعية

جامعة أم القرى: هدفنا تعظيم الاستفادة من أعمال الطلاب الإبداعية
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تواصل – متابعات:

قال الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مدير جامعة أم القرى، إن الجامعة ستعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لأعمال الطلاب والطالبات الإبداعية والفائزة في اللقاء العلمي العاشر، وفي حال أثبتت جدواها سيتم إرسالها لوادي مكة للعمل على استثمارها والاستفادة منها سواء للطالب أو الجامعة، مشدداً على أن الأعمال الإبداعية سوف تحول لمشاريع لمنشات متوسطة مع خلال وداي مكة إذا أثبتت فائدتها.

وأشار إلى أن اللقاء العلمي بدأ مع وزارة التعليم في كل الجامعات السعودية، قبل أن تقرر الوزارة أن تقوم كل جامعة بذاتها بتنظيم اللقاء، وأشاد بمخرجات اللقاء العاشر، مؤكداً على طموحه في أن يصل اللقاء الحادي عشر لمرحلة أعلى وأكثر تميزاً، بحسب “عكاظ”.

وكان عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى الدكتور عمرو السقاف قد أكد أن الملتقى العلمي تميز في نسخته الأخيرة ونجح من حيث الأرقام والأعداد المشاركين، مبيناً أن عدد المشاركين في المرحلة الأولى هذا العام تجاوز قرابة 3 آلاف، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إلى 2500 مشارك ومشاركة، بينما 617 مشاركة بفارق 49 مشاركة عن العام الماضي.

ولفت الدكتور السقاف إلى أن هذا العام شهد وجود 44 مساراً تسابقياً بزيادة 8 مسارات عن العام السابق، ووصل عدد منسقي ومنسقات الكليات هذا العام 64، فيما وصل عدد المحكمين إلى أكثر من 200 محكم ومحكمة في مراحل اللقاء، ووصل عدد الطلاب والطالبات المشاركين في التنظيم 120 مشاركاً ومشاركة، والمشاركين في لجان الإعداد إلى 97 مشاركا ومشاركة.

 

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