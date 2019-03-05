طريقة مبتكرة لعلاج الصداع النصفي بـ«ملقط غسيل»

تواصل – وكالات:

يعاني كثيرون من الصداع النصفي الذي يترافق في بعض الأحيان مع الغثيان والتقيؤ، وعجز عن تحمل الصوت المرتفع والضوء الساطع.

ووجدت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة مبتكرة لعلاج آلامها، في الوقت الذي يلجأ فيه معظم الذين يعانون من الصداع إلى مسكنات الألم التقليدية، حسب صحيفة “ميرور البريطانية”.

وتقول إليزابيث هيز من إنديانا الأمريكية إنها استخدمت العلاجات ومسكنات الألم المعروفة، بعد صداع شديد مدة 12 ساعة دون جدوى، واكتشفت بعد بحث سريع على جوجل طريقة تُدعى “أكيوليف”.

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام ملقط غسيل، يضغط على المنطقة بين الإبهام والسبابة، والتي يُقال إنها مرتبطة بالصداع.

وأشارت إليزابيث إلى أن آلامها انخفضت إلى النصف تقريباً بعد دقيقة واحدة من استخدام الملقط، وشعرت براحة كبيرة من الصداع بعد ذلك.

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