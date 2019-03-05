«مساند»: من حقك حسم نصف راتب «الخادمة والسائق» في 4 حالات فقط

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أكد برنامج «مساند» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والخاص بمتابعة وتحسين سوق العمالة المنزلية بتنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بإصدار بطاقة رواتب العمالة المنزلية عبر أحد البنوك السعودية المقدمة للخدمة وتحويل الأجور الشهرية للعامل المستقدم عبر ذلك الحساب البنكي.

وأوضح برنامج «مساند» أنه لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر: تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.

وأشار إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.