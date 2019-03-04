مسؤول أمريكي كبير ينسف ادعاءات «نيويورك تايمز» عن سجون المملكة

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تواصل – وكالات:

أعلن مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون – بحسب إذاعة «صوت أمريكا» الحكومية – أن دبلوماسيين في سفارة بلاده لدى الرياض أتاحت لهم السلطات السعودية زيارة محتجز ضمن تحقيقات فساد المال العام.

وجاء إعلان بولتون لينسف ما نشرته «نيويورك تايمز» وصحف أخرى بشأن منع المحتجز من التواصل مع ذويه.

وكان محامي المحتجز هادوارد كوبر أبلغ وزارة الخارجية الأمريكية في يناير الماضي بأن السلطات السعودية تسمح للمحتجز، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، باستقبال زائرين من عائلته، كما يسمح له بالاتصال بهم هاتفياً.

وكانت النيابة السعودية رفضت أي ادعاءات بشأن إساءة معاملة أي محتجز في عهدتها.

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