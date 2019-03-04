«الشؤون الإسلامية»: توطين معلمي «التحفيظ» بإشراف «الوزير»

تواصل- الرياض:

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز العسكر، أن الوزير رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يشرف بشكل مباشر على توطين وتأهيل معلمي ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم.

وأشار وفقا لـ«عكاظ»، إلى أن الإشراف المباشر يأتي في إطار الحرص على أن ينشأ الطلاب في بيئة تربوية آمنة، وأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ برنامج التوطين الشامل لمنسوبي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

وبين العسكر أن برنامج التوطين الشامل لمنسوبي جمعيات التحفيظ يرتكز على عدة محاور، يأتي في مقدمتها تأهيل وتوطين معلمي ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة.