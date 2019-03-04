الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

توجيهات بإعفاء مكاتب استقدام العمالة الأوغندية من غرامات التأخير

توجيهات بإعفاء مكاتب استقدام العمالة الأوغندية من غرامات التأخير
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع فروعها بمناطق المملكة بعدم استقبال شكاوى متعلقة بتأخر استقدام العمالة المنزلية الأوغندية المعتمدة في الفترة بين 17/12/ 2018 – 9/1/2019 (لمدة 23 يوما)؛ ما يستوجب إعفاء المكاتب من الغرامات المالية خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عبدالحميد الرشودي: «بالإشارة إلى خطابات بعض المكاتب والغرف التجارية المبنية على أن التأخر من الجانب الأوغندي في اعتماد العقود بنظام مساند، خلال الفترة من 17/12/2018 – 9/1/2019؛ ما تسبب عنه تأخر المكاتب السعودية بالتزاماتها تجاه عملائها».

وبين أنه بعد الاطلاع والتحقق من المشكلة بالتنسيق مع الجانب الأوغندي اتضح صحة ذلك. وطالب الإدارات التنفيذية للوزارة بعدم إلزام المكاتب المرخصة بالاستقدام بغرامات التأخير المقرة في العقد للفترة المحددة أعلاه.

من جهتها، ذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت إعفاء لمدة 23 يوما لجميع مكاتب الاستقدام للعمالة المنزلية الأوغندية.

وأشارت وفقا لصحيفة”عكاظ” إلى أن المدة المقررة للإعفاء غير كافية، مناشدة الوزارة بإعفاء جميع الغرامات المفروضة على مكاتب الاستقدام.

وقالت المصادر: «مكاتب الاستقدام تواجه مشكلة كبيرة في تسديد الغرامات المالية المفروضة جراء التأخير الحاصل في وصول العمالة المنزلية، كما أن مكاتب الاستقدام تدفع 10% من قيمة العقود المبرمة مع المواطنين مع انتهاء المدة الزمنية المحددة في العقود، والعديد من المعاملات ما تزال تنتظر الانتهاء من الإجراءات القانونية، والآلية المعتمدة في منصة «مساند» الإلكترونية تنص على ضرورة التعاقد بين الدول، وبالتالي فإن وجود أعطال إلكترونية في المنصة يسهم في إيقاف جميع الخدمات، سواء مع مكاتب التعاقدات في الدول الخارجية أو السفارات أو غيرها من الخدمات الإلكترونية المختلفة، ومع تلك الأعطال في «مساند» فإن المكاتب الخارجية تضطر لدفع المزيد من المصاريف جراء انتظار العمالة المنزلية لإصلاح تلك الأعطال، تأخير السفر، وزيادة مصاريف الإيواء، وارتفاع تكلفة المعيشة».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على المميزات الجديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

تعرف على المميزات الجديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

تعطل «مساند» يؤخر استقدام 200 ألف عاملة منزلية.. ورفض 100 ألف تأشيرة

تعطل «مساند» يؤخر استقدام 200 ألف عاملة منزلية.. ورفض 100 ألف تأشيرة

ضبط 211 منشأة مخالفة وإنذار 117 أخرى بالرياض (صور)

ضبط 211 منشأة مخالفة وإنذار 117 أخرى بالرياض (صور)

«العمل»: تطبيق التحديث الجديد لبرنامج التعاقد الإلكتروني.. قريباً

«العمل»: تطبيق التحديث الجديد لبرنامج التعاقد الإلكتروني.. قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>