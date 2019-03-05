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أوبو تعرض هاتف Realme 3 بمميزات متقدمة.. التفاصيل

أوبو تعرض هاتف Realme 3 بمميزات متقدمة.. التفاصيل
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أوبو هاتفها الذكي الجديد لذوي الميزانية المحدودة Realme 3، وهو جهاز العلامة التجارية Realme الأول في 2019، والذي يوفر ميزات متقدمة للهواتف منخفضة التكلفة.

وأطلقت أوبو في العام الماضي علامتها التجارية الفرعية Realme في الهند، واستوحت الاسم والنموذج التجاري من العلامة التجارية Redmi لشركة شاومي الصينية.

ويبدو أن الاستراتيجية نجحت، إذ شكلت Realme ثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الهند في موسم التسوق Diwali، وفق بيانات شركة أبحاث السوق Counterpoint، في حين وضعتها بيانات شركة آي دي سي IDC في المركز الرابع في آخر ربع في 2018.

ويأتي الهاتف الذكي بالمواصفات التالية:

1- بشاشة 6.2 إنش بدقة 720×1520 بيكسل، مع نتوء صغير، ومحمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس 3.

2- معالج بتردد 2.1 جيغاهيرتز.

3- ذاكرة عشوائية 3/4 جيغابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32/64 جيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD لتصل إلى 256 جيغابايت.

4- كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة 13 و 2 ميغابيكسل لاستشعار العمق.

5- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، مع دعم لميزة فك القفل عن طريق التعرف على الوجه عندما يصعب على المستخدم الوصول إلى بصمة الإصبع في الجهة الخلفية.

6- بطارية بسعة 4230 ميلي أمبير، مع دعم وضع التحسين، لكنها لا تدعم أي شحن سريع، بينما يعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد باي 9 Android Pie.

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