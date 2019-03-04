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توقعات بأمطار رعدية وأتربة تحجب الرؤية على 7 مناطق

توقعات بأمطار رعدية وأتربة تحجب الرؤية على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على منطقة نجران ( شرورة ).

في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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