الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

طفلة تتعرض لحروق داخل مدرستها.. ووالدها يكشف التفاصيل (فيديو)

طفلة تتعرض لحروق داخل مدرستها.. ووالدها يكشف التفاصيل (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف والد الطفلة كندة، والتي تعرضت لحروق بالغة، داخل مدرستها، تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن إدارة المدرسة منعت نقلها إلى المستشفى إلى أن يأتي ولي الأمر – على حد قوله-.

وأضاف محمد الجهيني والد الطفلة كندة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”معالي المواطن”، الذي يذاع على قناة mbc، أن ابنته تعرضت لحروق من الدرجة الثانية، بعد سقوط المياه الحارة على يدها من “غلاية المياه”.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون في المدرسة طواريء إذا حدث حريق، مشيراً إلى أن تأخر الإسعافات الأولية تسبب في تضاعف الإصابة.

 

 

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابة مقيمين يمنيين في حريق بشقة سكنية بـ«خيبر»

إصابة مقيمين يمنيين في حريق بشقة سكنية بـ«خيبر»

ضبط قائد مركبة متهور دهس طالباً أمام مدرسة ثانوية بـ«رنية»

ضبط قائد مركبة متهور دهس طالباً أمام مدرسة ثانوية بـ«رنية»

جازان.. تفاصيل صادمة في واقعة محاولة طفلة لإلقاء نفسها داخل «بئر»

جازان.. تفاصيل صادمة في واقعة محاولة طفلة لإلقاء نفسها داخل «بئر»

حريق مروع يصيب خمسينياً ويخلي بناية من السكان في جدة (صور)

حريق مروع يصيب خمسينياً ويخلي بناية من السكان في جدة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>