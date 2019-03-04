طفلة تتعرض لحروق داخل مدرستها.. ووالدها يكشف التفاصيل (فيديو)

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كشف والد الطفلة كندة، والتي تعرضت لحروق بالغة، داخل مدرستها، تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن إدارة المدرسة منعت نقلها إلى المستشفى إلى أن يأتي ولي الأمر – على حد قوله-.

وأضاف محمد الجهيني والد الطفلة كندة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”معالي المواطن”، الذي يذاع على قناة mbc، أن ابنته تعرضت لحروق من الدرجة الثانية، بعد سقوط المياه الحارة على يدها من “غلاية المياه”.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون في المدرسة طواريء إذا حدث حريق، مشيراً إلى أن تأخر الإسعافات الأولية تسبب في تضاعف الإصابة.