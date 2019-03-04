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مسؤول يكشف عن أهم أسباب تعثر المشروعات العقارية

مسؤول يكشف عن أهم أسباب تعثر المشروعات العقارية
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، إن 70% من أسباب تعثر المشروع تقع على عاتق جهات كثيرة.

وأضاف العفالق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن من أسباب تعثر المشروعات: الاختيار الخاطئ للتصميم من الجهة المشرفة، واختيار أقل الأسعار بغض النظر عن جودة أعمال وتصنيف المقاول المتقدم بهذا السعر.

وأشار إلى أن تعثر المشروعات في مصلحة (الاستشاري) المشرف على المشروع، مشددًا على أن المقاول لا يتحمل أكثر من 30% من أسباب تعثر المشروعات.

وفي سياق متصل، رأى عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، أن المواطن ليس له دخل بمشاكل المقاول مع الجهات المشرفة على المشروعات الحكومية، ومن يتحمل المسؤولية في تعثر المشروعات هي أمانات المناطق، مضيفا أن الجهات الرقابية كنزاهة وهيئة الرقابة العامة مسؤولة عن تعثر المشروعات.

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