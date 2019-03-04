«المالية»: نسعى لتحقيق إيرادات مستدامة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي

تواصل – الرياض:

أكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أن الحكومة تسعى إلى الموازنة على أن يتصف النمو بالاستقرار، ولن يتحقق هذا إلا بوجود إيرادات مستدامة، مضيفا أن المملكة في مرحلة انتقالية مدروسة لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها السلبي على الاقتصاد.

وأشار الرشيد إلى أن التخطيط المالي لاقتصاد المملكة يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، وأي تخطيط في الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى خلل في الاقتصاد الوطني.

وتابع أن برنامج تحقيق التوازن المالي أول البرامج التي أطلقت كأحد برامج المملكة 2030؛ نظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وضرورة ضبطه لتحقيق أي مستهدفات أخرى في الاقتصاد.

ولفت مساعد وزير المالية إلى أن أي ضريبة تضاف لها أثر سلبي، ولكن وتيرة هذا التطبيق والتعامل معه بشفافية يجعلان الحكومة تتابع الأداء الاقتصادي وتتكيف معه، منوهاً إلى أن القطاع الخاص مرشَّح إلى قيادة النمو الاقتصادي، متى ما تبنى نموذجاً تشغيلياً أعلى كفاءة في الإنتاجية ضمن رؤية المملكة 2030.