الحوثي يحول المدارس لـ«ثكنات عسكرية».. والتحالف يرفض استهدافها (فيديو)

تواصل – وكالات:

أكد المتحدث باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، قيام ميليشيا الحوثي باستخدام الأعيان المدنية كالمدارس وغيرها كمواقع للتمركز وتخزين الأسلحة، إلا أن التحالف لم يستهدفها.

وعرض المالكي مقاطع لتمركز ميليشيات الحوثي في إحدى المدارس، في بني شهر، كثكنة عسكرية ومخزن أسلحة في محافظة حجة، بمديرية “كشر”، حيث بيَّن المقطع عناصر الحوثيين داخل المدرسة يطلقون النار على القرى اليمنية والمواطنين اليمنيين.

وأشار متحدث التحالف، إلى أن الميليشيات تستخدم المدنيين دروعاً بشرية في محافظة صعدة، إضافة إلى التخفي خلف الأشجار مع إطلاق النار على الجيش اليمني؛ ولكن لأن التحالف يستخدم أعلى معايير الاستهداف بموجب القانون الدولي؛ فإنه لم يستهدفها، وعمل على توثيق تلك الانتهاكات لتقديمها إلى الجهات الرسمية.