«الصحة»: لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في وادي الدواسر

تواصل – وادي الدواسر:

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات عدوى ثانوية بفيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية داخل المنشآت الصحية في وادي الدواسر، ولا بأي منشأة صحية أخرى خلال العشرة أيام الماضية.

وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين: “إنه إلحاقاً لما سبق إيضاحه حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة؛ فإن المركز يودُّ الإحاطة بأنه لم تسجل أي حالات عدوى ثانوية داخل المنشآت الصحية في وادي الدواسر، ولا بأي منشأة صحية أخرى خلال “العشرة أيام الماضية”.

وبيَّن المركز أن العدد الكلي للحالات المرتبطة وبائياً في وادي الدواسر بلغ 41 حالة، تماثل منها للشفاء (31) حالة و(2) تحت الرعاية الطبية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك نشاط ملحوظ للفيروس في المجتمع، نجم عنه عدد من الحالات الأولية في عدد من مناطق المملكة.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين كافةً باتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين، وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فِرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم. داعياً الجميع للالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها.