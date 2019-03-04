«التحالف» يعلن السيطرة على صواريخ «سام 7» تابعة للحوثيين

تواصل – الرياض:

عرض متحدث “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو لسيطرة التحالف على صواريخ سام 7 من الحوثيين، وغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن ميليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية؛ ما دعا لاستهداف منظومة للدفاع الجوي فيه، كما أن المنظومات الصاروخية للحوثيين تعرّض الملاحة الجوية للخطر.

وأشار إلى أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في “كشر”، التي يستهدف الحوثيون المدنيين فيها، فيما يدعّم التحالف قبائل “حجور” إنسانياً وعسكرياً لقطع خطوط إمداد الحوثيين، فتحولت القبائل من الدفاع إلى الهجوم.

وتابع متحدث التحالف أن الجيش اليمني يشن عمليات هجومية في حجة، بينما يتمركز الحوثيون بالمناطق المدنية، منتهكين القوانين الدولية.