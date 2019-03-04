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مجزرة حوثية جديدة باليمن.. مقتل وإصابة 9 من أسرة واحدة في قصف منازل مدنيين

مجزرة حوثية جديدة باليمن.. مقتل وإصابة 9 من أسرة واحدة في قصف منازل مدنيين
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تواصل – وكالات:

شهدت مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، مجزرة حوثية جديدة؛ أسفرت عن مقتل وإصابة 9 مدنيين من أسرة واحدة اليوم (الاثنين).

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون بشكل عشوائي منازل المواطنين في المنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأضافت المصادر: أن القصف أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، بينهم 5 أطفال؛ وجرى نقلهم إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج، موضحة أن القصف تسبَّب في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية خرقها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي؛ ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

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