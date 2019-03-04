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20 وظيفة بمجال التمريض بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

20 وظيفة بمجال التمريض بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر 10 وظائف تمريض لحديثي التخرج، و10 وظائف لذوي الخبرة، بمسمى: (أخصائي تمريض، وأخصائي تمريض أول).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الوظائف:

1 – أخصائي تمريض (Nursing Specialist) (عدد 10 وظائف):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في التمريض (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

2 – أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I) (عدد 10 وظائف):
– درجة الماجستير في أي مجال متعلق بالتمريض.
– خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بتاريخ 2019/05/03م، من خلال الرابط التالي:

1 – أخصائي تمريض (Nursing Specialist): (اضغط هنا).

2 – أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I): (اضغط هنا).

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