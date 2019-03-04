وظائف شاغرة في «ساما».. الشروط وكيفية التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn ™) فتح باب التقديم لوظيفة (باحث/أخصائي اقتصادي مالي) في المالية الإسلامية لمن يحملون مؤهل بكالوريوس أو ماجستير تخصص اقتصاد، إدارة مالية بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله.

مع وجود خبرات فنية في مجال المالية، المالية الإسلامية، المصرفية الإسلامية، أو المجالات ذات العلاقة (لا تقل عن سنتين) مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

الشروط:

1 – درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصص اقتصاد، إدارة مالية.

2 – تقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله.

3 – وجود خبرات فنية في مجال المالية، المالية الإسلامية، المصرفية الإسلامية، أو المجالات ذات العلاقة (لا تقل عن سنتين)

4 – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين 2019/03/04م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، وللتقديم من خلال الرابط التالي: (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف “LinkedIn” قبل التقديم على الوظيفة).. (اضغط هنا).