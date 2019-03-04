متحدث مياه الشرقية يكشف ملابسات واقعة تعدي مواطن على موظف

تواصل – الشرقية:

كشف المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، فهد بن الحميدي العنزي، تفاصيل مقطع تعدّي مواطن على موظف “المياه” بالشرقية.

وأوضح العنزي أن الموظف يعمل فني عدادات؛ وهو من الجنسية الآسيوية، ويعمل لدى الشركة المتعاقد معها لتشغيل وصيانة شبكات بمدينة الدمام.

مشيراً إلى أن ما قام به المواطن هو تعدٍّ عليه وإعاقته عن عمله المكلف به أثناء رصد قراءات عدد من العدادات الميكانيكية، والأخرى الإلكترونية غير المرتبطة بنظام القراءة عن بعد (AMR).

وتابع أن المديرية كانت تتمنى من العميل التواصل معها لإبداء أي آراء أو شكاوى دون تطاول؛ الأمر الذي قد يعرضه للمسؤولية تجاه أفعاله، حيث قد تصل للتصعيد القانوني لإعاقته أعمال المديرية التي تنفذ عن طريق شركة متعاقد معها نظامياً.

وأشار العنزي إلى أن العاملين في هذه المهنة متعددو الهوية، فمنهم مواطنون ومقيمون من البلدان العربية والآسيوية، مضيفاً: “العمالة بكل جنسياتها يُشاركوننا في تقدم عجلة التنمية بالمملكة، بما في ذلك قطاع توزيع المياه؛ بل إلى أكثر من ذلك، حيث نجدهم في جوانب عدة في حياتنا اليومية: (الصحة، الغذاء، التجزئة، وغيرها) من المهن التي لم تُلزم بالتوطين حتى الآن، ونعمل بدورنا على توطينها وغيرها بنسب متصاعدة وفق ما خطط لها”.

وأكد المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية على حرص خدمات المياه بالمنطقة الشرقية على رصد قراءات العملاء وفقاً لاستهلاكهم، كما أن هناك العديد من العدادات الذكية بالمحافظة، التي تصل قراءتها للمديرية بشكل إلكتروني.

إضافةً إلى عقدين بدأ العمل بهما مؤخراً يتضمنان إبدال العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية ذكية (AMR)، وربط الإلكترونية الحالية غير المرتبطة بشبكة القراءة عن بعد، وذلك ضمن خطة القطاع المتكاملة لتطوير منظومة العدادات إلى إلكترونية ذكية تحمل مواصفات متعددة تسهم في تطوير منظومة خدمات العملاء بالمنطقة الشرقية.