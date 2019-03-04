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قصة عامل بمحطة وقود.. أراد 400 ريال لعلاج أمه فأرسل له الله «آلافاً»

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة لعامل يمني في محطة بنزين استأمن مواطناً، نسي حافظة نقوده، وعبأ له البنزين لحين ذهابه وعودته بالمال مجدداً من أقرب صرافة.

وروى أحد الأشخاص تفاصيل القصة، في مقطع الفيديو، قائلاً: “إن المواطن عاد مجدداً وأعطى العامل اليمني المائة ريال حق البنزين، ومعها 500 ريال مكافأة له لأنه استأمنه حتى يعود ويحضر وإحضار المال ليفاجأ بالعامل يبكي”.

وفسر له العامل سر بكائه، قائلاً: “كنت أجمع المال من أجل عملية أمي، وينقصه فقط 400 ريال، وسبحان الله الرزاق، أنت أعطيتني الخمسمائة ريال وفرجت، فقال له المواطن “الحمد لله، الله يشفي أمك”.

وأضاف راوي القصة أن “المواطن عاد إلى البيت وجلس يحكي ما حدث مع اليمني لأمه، ليتفاجأ بأمه تقوله له ارجع إلى اليمني، وهذه خمسة آلاف ريال له ولأمه من عندي”.

وعاد المواطن للعامل مجدداً بالخمسة آلاف ريال، ليفاجأ بما حدث بين العامل اليمني وزملائه حيث سرد له باقي القصة بقوله: “بعد مغادرتك قال لي كل زملائي إنه لعب عليك الحين، كفيلك يخصم عليك المائة ريال الآن، وأنت بحاجة للمال، فقال لهم اليماني وكله ثقة بالله، الله لن يضيعني”.

وختم راوي القصة بقوله الخلاصة من هذه القصة “أن هناك شيئاً بين اليمني وبين الله، الله أعلم به، ربما دعوة أمه المريضة، وجمعه المال لعلاجها”.

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