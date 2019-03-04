‏الشرقية.. الإطاحة بعصابة إثيوبية امتهنت سرقة عملاء البنوك

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من الإطاحة بتشكيل عصابي، من أربعة أفراد، امتهن تتبع عملاء البنوك بغرض سرقة وسلب أموالهم.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم أربعة متهمين من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الرابع من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد لعملاء البنوك، وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض.

وتابع متحدث شرطة الشرقية، “أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسلب أكثر من (٢٥٠، ٠٠٠) مئتين وخمسين ألف ريال بمدينة الدمام ومحافظة الخبر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية”.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.