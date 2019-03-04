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«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن قيادة المملكة العربية السعودية وروسيا مرتاحة لتطور العلاقات بين البلدين، وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف: “نقدر دور روسيا في المنطقة والعالم”.

وأضاف “الجبير”: “بحثتنا تطور العلاقات الثنائية في كل المجالات بين البلدين”.

وأكد “الجبير” أنه لا يوجد تغيير في موقف المملكة فيما يتعلق بفتح السفارة في دمشق، ومن السابق لأوانه إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية.

فيما قال وزير الخارجية الروسي “لافروف”: “اتفقنا على تسريع وتيرة العلاقات بين المملكة وروسيا”، وأضاف: “نشكر السعودية على اهتمامها وخدماتها للحجاج الروس”.

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