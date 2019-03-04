الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

إلزام القطاع الخاص بتوثيق عقود الموظفين.. و«العمل» تحدد الموعد النهائي

إلزام القطاع الخاص بتوثيق عقود الموظفين.. و«العمل» تحدد الموعد النهائي

وفاة 3 معلمات في حادث تصادم بـ«القويعية»

وفاة 3 معلمات في حادث تصادم بـ«القويعية»
0

تواصل – الرياض:

تُوفيت ثلاث معلمات من محافظة القويعية، وأُصيبت رابعة، وذلك إثر حادث سير وقع لمركبتهن صباح اليوم على طريق الرين – بيشة، أثناء التوجه إلى مدارسهن.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة العلاقات العامة بتعليم القويعية “أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة المعلمات بمركبة أخرى وجهاً لوجه، أثناء ذهابهن لمدارسهن في مدرسة كتنه، ومدرسة الرقمية بقطاع الحصاة ومجمع الرقمية؛ وقد أسفر ذلك عن وفاة ثلاث منهن وإصابة الرابعة”.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الحالات لمستشفى الرين العام، فيما تابع الحادث بمستشفى الرين مدير مكتب التعليم بالرين شالح بن سفران والمساعد للشؤون المدرسية بمكتب الرين والمساعدة للشؤون التعليمية ومشرفة القيادة المدرسية بالمكتب.

بدوره، وجه مدير التعليم بمحافظة القويعية المسؤولين بمكتب التعليم بالرين بمتابعة إكمال إجراءات المعلمات المُتوفيات والمعلمة المصابة وتقديم ما تحتاجه أُسرهن.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عاصفة ثلجية تسبب كارثة هي الأضخم من نوعها في تاريخ أمريكا (فيديو)

عاصفة ثلجية تسبب كارثة هي الأضخم من نوعها في تاريخ أمريكا (فيديو)

بالفيديو.. قائد مركبة يتسبب في حادث «تصادم رباعي»

بالفيديو.. قائد مركبة يتسبب في حادث «تصادم رباعي»

فيديو مروع.. حافلة تصدم شاباً بالأحساء وأنباء عن وفاته

فيديو مروع.. حافلة تصدم شاباً بالأحساء وأنباء عن وفاته

مكة.. وفاة «حدث» في تصادم مروع بدائري عرفة (صور)

مكة.. وفاة «حدث» في تصادم مروع بدائري عرفة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>