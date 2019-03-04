وفاة 3 معلمات في حادث تصادم بـ«القويعية»

تواصل – الرياض:

تُوفيت ثلاث معلمات من محافظة القويعية، وأُصيبت رابعة، وذلك إثر حادث سير وقع لمركبتهن صباح اليوم على طريق الرين – بيشة، أثناء التوجه إلى مدارسهن.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة العلاقات العامة بتعليم القويعية “أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة المعلمات بمركبة أخرى وجهاً لوجه، أثناء ذهابهن لمدارسهن في مدرسة كتنه، ومدرسة الرقمية بقطاع الحصاة ومجمع الرقمية؛ وقد أسفر ذلك عن وفاة ثلاث منهن وإصابة الرابعة”.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الحالات لمستشفى الرين العام، فيما تابع الحادث بمستشفى الرين مدير مكتب التعليم بالرين شالح بن سفران والمساعد للشؤون المدرسية بمكتب الرين والمساعدة للشؤون التعليمية ومشرفة القيادة المدرسية بالمكتب.

بدوره، وجه مدير التعليم بمحافظة القويعية المسؤولين بمكتب التعليم بالرين بمتابعة إكمال إجراءات المعلمات المُتوفيات والمعلمة المصابة وتقديم ما تحتاجه أُسرهن.