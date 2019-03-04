أول إجراء لعائلة «ناحر زوجته» بعد وقوع الجريمة.. شقيق المجني عليها يتحدث

تواصل – جازان:

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في حادثة قيام زوج بنحر زوجته في جازان، وعن علاقة أهل الجاني بعائلة المجني عليها.

وقال شقيق الأم القتيلة، محمد سالم حسن المالكي، إن القتيلة كانت على مشكلات مع زوجها، لكنها كانت صابرة من أجل بيتها وأطفالها.

وروى تفاصيل الفاجعة التي تلقاها من ابن القاتل من زوجته الأولى، وقال: “عثر أحد المواطنين على جوال والده في موقع الحادثة، ليتصل على آخر رقم، ويخبره بالفاجعة وهروب الأب، وأن هناك طفلة في السيارة تصيح بابا قتل ماما، ليجري اتصالاً بي ويبلغني بالأمر”.

ولفت إلى أنهم على الفور اتجهوا جميعاً (أهل القاتل وأهل القتيلة) بصفتهم أبناء عمومة إلى موقع السيارة بالقرب من جبل منجد، وكانت الشرطة قبضت على الأب الهارب، وتم تسلم الطفل والطفلة، فيما نقلت الجهات المعنية جثمان الأم القتيلة؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال ابن عم الأب والأم سلمان حسين المالكي، إن الطفلة “وجود” التي شاهدت الحادثة وتفاصيلها كانت في البداية تروي الحادثة لهم، وكيف ضرب والدها أمها بآلة حادة في السيارة ثم وضعها على الحصير وأجهز عليها، وفر، وقال: “فجأة صمتت وباتت لا تتحدث عن أية تفاصيل، ونتخوف بالطبع من التأثير النفسي عليها”.

بدوره، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن توجيهات أمير المنطقة ونائبه واضحة في تقديم جل الدعم للأطفال وذويهم، لافتاً إلى حرصهم على تهيئة الجو النفسي المناسب للأطفال وأن يتجاوزوا آثار الحادثة المؤلمة.

وزار نايف بن لبدة العائلة المكلومة أمس (الأحد)، يرافقه نائب شيخ القبيلة حسن محمد الخالدي المالكي، وممثل الشؤون الاجتماعية ورؤساء الدوائر الحكومية.

وقال نائب شيخ القبيلة: إنهم يعتقدون أن الأب القاتل كان يعاني من اعتلالات نفسية، مشيراً إلى أنه نفذ جريمته عقب عودته من الخميس إلى الداير، ونزل في حديقة المطعن ببيش.