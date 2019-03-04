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«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 593 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 68 ألف مواطن، من مستفيدي برنامج القرض العقاري، ويمثل ذلك قيمة الدعم المخصص لهم عن شهر فبراير 2019 كدعم للقروض العقارية بجانب مستفيدي مبادرة العسكريين.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن شهر فبراير شهد توقيع 8884 عقدا للقرض العقاري المدعوم، منها 4.279 عائلة تملكت السكن المباشر بعد اتمامهم عملية الشراء من منتج الوحدات الجاهزة من السوق، فيما جاء منتج البناء الذاتي في المرتبة الثانية بواقع 2.501 عقد بناء ذاتي.

وأكد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشددا على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكافة المستفيدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام القادم.

وأشار إلى أن ما تحقق جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزاً لأهداف برنامج الاسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 % في عام 2030.

واختتم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية حديثه بالقول إن فروع الصندوق مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري لتقديم الاستشارات والدعم اللازم، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري، وتم تخصيص مركز العناية 199088 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

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