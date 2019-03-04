تعرّف على الفرق بين أبشر «أفراد» و«أعمال» ونظام «مقيم» (فيديو)

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أوضح مدير الخدمات الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات، العقيد سعد العمري، أن من أبرز الخدمات التي قدمها نظام “أبشر” إصدار الجواز السعودي وتجديده، وإصدار الإقامة وتجديدها، وتأشيرات الخروج والعودة، ونقل الخدمات، وتعديل المهنة، وجميع خدمات الجوازات الأساسية.

وأضاف العقيد سعد العمري، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الفرق بين نظام “أبشر أعمال” ونظام “أبشر أفراد”، هو أن نظام “أبشر أعمال” يختص بالمنشآت التجارية، ونظام “أبشر أفراد” خاص بالأفراد والعمالة المنزلية.

وتابع العقيد العمري أن نظام “مقيم” خاص بمن لديه 100 عامل وأكثر على كفالته، حيث يقوم بإنجاز ما يحتاجه من أعمال وإجراءات بسهولة ويسر.